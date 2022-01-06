منافسات «الشيوخ» على خط الانطلاق في بطولة فزاع للصيد بالصقور

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات الشيوخ ضمن بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، والتي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، في منطقة الروية بدبي. وسيكون الترقب كبيراً كالعادة لأشواط الشيوخ التي تتنافس فيها أقوى الفرق على ساحة هذه الرياضة التراثية العريقة، حيث أكدت أبرزها المشاركة، وفي مقدمتها، فرق: الظفرة، أف 3، بينونة، النيف وغيرها.

وتقام في اليوم الأول (الخميس) أشواط جير شاهين، تليها يوم الجمعة أشواط جير تبع، ويوم السبت المقبل، أشواط بيور جير، ويوم الأحد المقبل، أشواط قرموشة.

واستكملت البطولة أمس أشواط العامة مفتوح، التي كانت قد تأجلت بسبب الأحوال الجوية، بعدما ارتأت اللجنة المنظمة القيام بهذه الخطوة لمدة 48 ساعة، حفاظاً على جميع المشاركين والطيور والعاملين في البطولة.

وقال رئيس اللجنة المنظمة لبطولة فزاع للصيد بالصقور، دميثان بن سويدان، إن ميدان الروية من أفضل ميادين سباقات الصيد بالصقور في منطقة الخليج، كونه يمتلك أرضية متميزة قابلة للتغيير حسب الطقس ومتغيرات سرعة الرياح، مشيراً إلى أن هذا الميدان تحديداً، بات وجهة مثالية يرتادها غالبية الصقارين لتجربة أداء طيور السبوق قبل شرائها أو اختبار قدراتها في مناطحة الهواء أو مجاراة سرعة الرياح لتحقيق زمن قياسي في المسابقات، فضلاً عن أن المكان تم تهيئته وتسويته بصورة مثالية لكي يعطي أبعاد رؤية واضحة، كما أن ساحة السباق في الميدان قابلة للتغيير والتحريك من مكان لآخر حسب مؤشرات حركة الأرصاد الجوية، حيث يتواجد طاقمها المتخصص في غرفة التحكم الذكية لقياس سرعة الهواء وتحديد المكان المناسب للسباق والوقت الذي يتم التغيير على ضوءه.

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