جماليات خطية في «الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

واصل مهرجان الفنون الإسلامية سلسلة الافتتاحات الرسمية للمعارض والأعمال الفنية والخطية المشاركة في الدورة الـ24 من مهرجان الفنون الإسلامية «تدرجات».

وافتتح رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، عبدالله العويس، ومدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير، المعرض الخطي (2*2) في جمعية الإمارات لفن الخط العربي والزخرفة الإسلامية، بحضور فنانين وخطاطين من مختلف دول العالم.

تُبنى أعمال معرض (2*2) على أفكار خطية إبداعية، ومن اللافت أن التجهيزات الحروفية تنقسم بين خطاطتين وخطاطين إماراتيين، هم: فاطمة سالمين، وفاطمة الظنحاني، وعبدالشكور تهلك، وعمران البلوشي، ويأتي هذا ضمن مسؤولية الجمعية في إبراز وإظهار إبداعات وقدرات الفنانين الإماراتيين التي نمت وتطورت عبر السنين.

وتجول العويس والقصير والحضور بين الأعمال التي تعتلي جدران الجمعية، وتتمثل بخطوط عربية حيوية، تم تطويعها بإحكام في لوحات حملت نصوصاً قرآنية وأدبية وأدعية، وغيرها من النصوص، واستمعوا إلى شروح الخطاطين.

ويأتي الحرف العربي في معرض (2*2) متمثلاً بين المعنى والأثر الجمالي، في سلسلة إبداعات لافتة تتجلى على اللوحات الموزعة في أروقة الجمعية لتشكل لغة بصرية مدهشة.

وتسعى الجمعية من خلال سلسلة ورشات تقوم على تنظيمها، لأن يكون أعضاؤها، خلال السنوات المقبلة، ضمن النخب الخطية التي تمثلها في المحافل المحلية والعالمية، كما تأمل الجمعية أن يحظى المشاهد بالبهجة والسرور، والاستمتاع بمشاهدة معرض متميز، ولوحات تظهر تميز أصحابها على مستوى الخط بتطويعاته الفريدة.

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