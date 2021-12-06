«فن» تنمي مهارات الشباب في صناعة الأفلام

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت مؤسسة (فن)، المتخصصة في تعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، انطلاق فعاليات مخيم فانتاستيك الشتوي، الذي يقام خلال الفترة من 18-22 ديسمبر الجاري، بحلةٍ جديدة ومبتكرة، حيث يستضيف نخبة من الممثلين وصناع الأفلام والفنانين لاستعراض تجاربهم مع المشاركين.

ويقام المخيم الذي يحمل شعار «إلى الأضواء» في قاعة «الجادة» الداخلية متعددة الاستخدامات في إمارة الشارقة، ويتضمن سلسلة من المسابقات ومقاطع الفيديو التحفيزية إلى جانب ورش عمل إبداعيّة متخصصة في التمثيل والفنون، وجلسات تفاعلية مع الخبراء المشاركين.

ويهدف المخيم إلى تعريف الطلاب بأسرار فن التمثيل المسرحي والسينمائي ضمن أجواء هادئة وملهمة تسهم في تحفيزهم على الإبداع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، كما ستتاح للمشاركين فرصة مقابلة الخبراء والتحدث معهم والاستفادة من خبراتهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وذلك تحت إشراف المخرج والممثل الإماراتي حسن رجب، والمخرج المسرحي محمد حاجي، والممثل عبدالله صالح.

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير مؤسسة (فن) ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «يعكس تنظيم هذا المخيم الشتوي التزامنا بتطوير الصناعات الإبداعية في الدولة، وذلك من خلال تمكين الأجيال الشابة من الفنون الإعلامية ومهاراتها المختلفة، حيث يقدم المخيم للمشاركين فرصة قيّمة لاستلهام الأفكار والاستفادة من تجارب الخبراء الضيوف في مجالات التمثيل والإخراج والإنتاج ضمن بيئة تفاعلية ومريحة لهم؛ لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم ودعم ثقتهم بأنفسهم وتمكينهم من المهارات التي تؤهلهم للنجاح في حياتهم المهنية».

وأضافت: «تتطلب صناعة الأفلام جهوداً مشتركة وتعاوناً بين أفراد فريق العمل من مختلف التخصصات، ولذلك يعتبر المخيم مساحة مثالية للطلاب المشاركين للتعرف على طبيعة العمل في هذا المجال وما تحتاجه هذه الصناعة الإبداعية من قدرات خاصة، إلى جانب الارتقاء بمهاراتهم في صناعة الأفلام».

ويمكن الاطلاع على المعلومات حول مخيم «فانتاستيك» الشتوي والتسجيل فيه عبر الموقع الإلكتروني www.funn.ae. أو حسابات (فن) على وسائل التواصل الاجتماعي.

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