خالد بن محمد بن زايد يفتتح النسخة 13 من «فن أبوظبي»

المصدر: أبوظبي -وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدورة 13 لمعرض «فن أبوظبي».

وتُقام فعاليات المعرض تحت رعاية سموّه في منارة السعديات من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، بمشاركة 49 صالة عرض من 19 دولة وبحضور 190 فناناً من مختلف أنحاء العالم.

وأجرى سموّه، خلال مراسم تدشين المعرض، جولة في بعض أروقة وصالات عرض الأعمال الفنية لبعض الدول المشاركة.

وتحتضن نسخة هذا العام صالات عرض جديدة من كولومبيا، وفرنسا، وهونغ كونغ، والهند، وإيران، وإيطاليا، والأردن، والمملكة العربية السعودية، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، وإسبانيا، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة.

و أشاد سموّه بأهمية ودور المعرض باعتباره منصة ثقافية تسعى إلى تعزيز مواهب الشباب الإبداعية.

وبالإضافة إلى ما تُقدّمه صالات العرض من أعمال فنيّة، تُسلّط هذه التظاهرة الثقافية الضوء على تجارب فنية فريدة تُثري برامج المعرض، ومن أهمها برنامج «فنون الأداء»، وبرنامج «آفاق: الفنانون الناشئون» الذي يُعدّ منصة لتعزيز الكوادر الإبداعية الناشئة.

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