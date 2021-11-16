75 شوطاً للإبل في مزاينة رزين بـ«الظفرة»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تنطلق مسابقات مزاينة رزين في مهرجان الظفرة بدورته الـ15، التي تتزامن مع الاحتفاء بعام الـ50، بتنظيم لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وذلك يوم 25 نوفمبر الجاري.

وستشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل ضمن ست فئات عمرية (مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول)، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم إماراتي.

وتُعد مزاينة رزين المحطة الثانية في موسم مزاينات أبوظبي، بعد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بتوسيع نطاق مهرجان الظفرة ليشمل مزاينات الإبل في كل من سويحان ورزين ومدينة زايد إلى جانب المزاينة الرئيسة في موقع مهرجان الظفرة.

وتواصل لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي استعداداتها المكثفة لانطلاق مزاينة رزين بمهرجان الظفرة، وقد وقفت خلال الجولات الميدانية على سير العمل في موقع رزين بأبوظبي بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لاستكمال كل التجهيزات والتحضيرات اللازمة لضمان تحقيق أهداف ورسالة المهرجان، إلى جانب الخطوات التطويرية والاستعداد المبكر لتوافد قوافل الإبل ومُلاكها إلى موقع المزاينة قبيل انطلاق المهرجان.

وتعبر مزاينات الإبل عن شغف أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص، وأبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل عام، بالإبل وتربيتها والعناية بها، وتمسكهم بعاداتهم الأصيلة وتقاليدهم العريقة وإرثهم الممتد عبر الآباء والأجداد إلى آلاف السنين.

ويجسّد مهرجان الظفرة جهود الإمارة في تعزيز مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث، خصوصاً مع ما تشهده الدورة الحالية من زيادة في عدد الجوائز، إذ تتضمن المزاينات 312 شوطاً للإبل المحليات والمجاهيم والمهجنات الأصايل والوضح والمحالب، بالإضافة إلى جائزتي بيرق الإمارات، وقد خصص لها 2947 جائزة قيمة.

ويعكس المهرجان التزام لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي ترجمة الرؤية الثقافية للإمارة من خلال الحفاظ على الموروث وإحيائه، وإيصال رسالة الإمارات الحضارية والإنسانية إلى العالم، فضلاً عن تعزيز قيم الولاء والانتماء من خلال ممارسة التراث الإماراتي الأصيل.

• يجسّد مهرجان الظفرة جهود أبوظبي في تعزيز مكانتها منصة إقليمية وعالمية للتراث.



• 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم إماراتي.

إجراءات احترازية

يأتي انعقاد المهرجان في ظل جائحة «كوفيد-19» مع الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية للأفراد والوفود المشاركة من داخل الدولة وخارجها، والإجراءات الصحية الاحترازية في مواقع المهرجان وفي العزب و«شبوك» المزاينات، ليؤكد حرص اللجنة على الإسهام في التعافي من الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها مع المهرجانات التراثية السنوية والمزاينات التي تبرز مكانة الإمارات حاضنة إقليمية وعالمية لجهود الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال القادمة.

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