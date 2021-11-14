تدريب الأطفال على ابتكار الحلول الإبداعية من خلال القصص

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أخذ المدربان، عمر الزعبي ونجاة حسني، الأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب في رحلة تأمل مع القراءة واكتشاف الحبكات القصصية، خلال ورشة بعنوان «أقرأ وأصمم»، ضمن فعاليات الدورة الـ40 من المعرض، التي أقيمت تحت شعار «هنا.. لك كتاب».

اعتمد التدريب على قراءة قصة للأطفال، ومساعدتهم في التعرف على المشكلة الأساسية التي تدور حولها القصة، ومن ثم يُفتح المجال أمام المشاركين لاقتراح حلول متعددة للمأزق الذي تكشفه الحبكة والأحداث.

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