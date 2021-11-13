«الشارقة للكتاب».. رحلة في فضاء الحرف والكلمة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

الدخول إلى معرض الشارقة الدولي للكتاب، رحلة ليس في المعرفة وعالم الكتب وحسب، وإنما رحلة في عالم الفن والإبداع، فالمعرض يستقبل زواره الكبار والصغار بتصميم إبداعي يمثل بوابة تضيء على جدرانها أحرف اللغات، وتبدو كما لو أن الزائر لها يحلق في فضاء من المعرفة والحكايات والمعارف وتتطاير من حوله الأحرف، حتى إن بعض الأطفال الصغار لدى دخولهم من البوابة يدهشون بأضواء الأحرف ويحاولون التقاطها.

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