مذكرة تفاهم لتوفير الكتب للأطفال المحرومين والمتضررين من الأزمات حول العالم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

وقّعت «وزارة الخارجية والتعاون الدولي» مذكرة تفاهم مع «مؤسسة كلمات» التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، بهدف توفير الكتب للأطفال المحرومين والمتضررين من الأزمات حول العالم، وتعزيز وصول الكتب إلى المكفوفين وضعاف البصر في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وذلك في إطار ترسيخ علاقات التعاون، ودعم ضمان الحق الأساسي للأطفال في القراءة.

وقّع المذكرة مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية سلطان الشامسي، ومدير مؤسسة كلمات آمنة المازمي، وذلك على هامش فعاليات الدورة الـ40 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، وبالتزامن مع الاحتفالات المرتقبة باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر كل عام.

وقال الشامسي: «تجسد مذكرة التفاهم مع مؤسسة كلمات، مساعي الوزارة نحو تعزيز دورها في دعم ومساعدة المجتمعات، وترسيخ العلاقات مع المؤسسات الخاصة والرسمية في الدولة لتحقيق أهداف وبرامج المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، خصوصاً ذات الصلة بحقوق الطفل».

وتابع: «ترسخ المذكرة، التي تأتي بالتزامن مع الاحتفالات المرتقبة باليوم العالمي للطفل، مكانة الشارقة مدينة صديقة للأطفال ليس محلياً فقط، بل وعلى مستوى العالم، حيث نعمل على ضمان الحق الأساسي لكل طفل في القراءة، والوصول إلى الكتب من خلال توفير الكتب للأطفال في المناطق المحتاجة، وتعزيز وصول الكتب للمكفوفين وضعاف البصر في العالم العربي والعالم بأسره».

من جانبها، قالت آمنة المازمي: «نؤمن بأن تحقيق الغايات الكبيرة التي نعمل من أجلها، والمتمثلة في توفير الكتب المناسبة ذات المحتوى العالي للأطفال، إلى جانب ضمان حق القراءة لمن يعانون ظروفاً خاصة، مثل التحديات البصرية وغيرها من التحديات التي تحول بين الأطفال والمعرفة، يحتاج إلى التعاون وتضافر الجهود، سواء على المستوى المحلي أو الخارجي، ونشكر وزارة الخارجية والتعاون الدولي على دعمها للغايات النبيلة لمؤسسة كلمات، وهو ما يجسد طبيعة الدور التنموي الذي تقوم به الدولة تجاه المجتمعات الضعيفة التي تعاني الأزمات».

وأضافت أن «حق الأطفال في القراءة يعادل الحق في أساسيات الحياة الأخرى، مثل الغذاء والدواء والتعليم، وهو حق نعمل على ضمان تسهيل الوصول إليه لمساعدة المجتمعات على تنشئة أجيال مثقفة».

• حق الأطفال في القراءة يعادل الحق في أساسيات الحياة الأخرى مثل الغذاء والدواء والتعليم.

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