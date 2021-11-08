وزيرة الثقافة المكسيكية: «التراث لا يباع»

المصدر: مكسيكو ■ أ.ف.ب

شددت وزيرة الثقافة المكسيكية، أليخاندرا فراوستو، في احتجاج على مزادين في باريس، على أن «التراث لا يباع»، داعية إلى إعادة القطع المتعلقة بالعصر ما قبل الإسباني إلى متاحفها. وأسفت الوزيرة في حديث يأتي بعد أيام من مزاد أقامته دار «أركوريال»، وقبل آخر تنظمه دار «كريستيز» في 10 نوفمبر الجاري، لكون «التراث الثقافي أصبح موضوعاً للتجارة»، في حين أنه يمثل «هوية الشعوب». ويتضمن المزادان قطعاً من «عصر ما قبل كولومبوس»، وهي التسمية العامة للحضارات التي كانت موجودة على أراضي المكسيك الحالية قبل وصول الإسبان، ومنها الأولمكس منذ عام 1200 قبل الميلاد، والمايا والتولتك والميكستك. وطلبت سفارة المكسيك لدى فرنسا «إلغاء» المزادين. وأبرزت الوزيرة أن هذه القطع التاريخية «ليست مقتنيات فاخرة، أو أغراضاً لتزيين المنزل، أو لهواة جمع القطع الأثرية».

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