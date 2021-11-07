كتاب يوثق بالذهب تاريخ الخيول

المصدر: وجيه السباعي ■ دبي

لجأت دور نشر إلى استخدام الذهب الخالص في تغليف وزخرفة كتب تروي أحداثاً عظيمة.

ورصدت «الإمارات اليوم» خلال جولة ميدانية في معرض الشارقة الدولي للكتاب، استخدام دار نشر للذهب الخالص عيار 24 في تغليف وزخرفة كتاب يرصد أفضل 11 نوعاً من الأحصنة منذ عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى العصر الحديث، ويتعرض لحكايا ثلاثة أنواع من الأحصنة العربية، وأربعة أنواع من الأوروبية، إضافة إلى نوعين من أميركا الشمالية، وآخر من أميركا الجنوبية، ويحكي الأخير عن نوع من روسياً؛ لفت الأنظار في المعرض.

وقال مسؤول دار نشر إيطاليا المشاركة في معرض الشارقة الدولي للكتاب سلفاتور جيورجيو دينو، إن عظمة وفخامة الخيول، خصوصاً الأنواع الـ11 المذكورة بالكتاب، تستحق أن تحفظ وتزخرف بالذهب الخالص، لما كان لها من دور عظيم في حياة العرب وغيرهم، خصوصاً أنها كانت تلعب دوراً كبيراً في الفوز بالحروب وتحقيق الانتصارات عبر التاريخ.

وذكر أن قيمة الكتاب تبلغ 63 ألف درهم إماراتي، وتم إعداده سنة 2019، وهو مشغول يدوياً، ويحكي صفات وحكايا أعظم الخيول في التاريخ.

وأضاف أن دار إيطاليا للنشر تعرض أيضاً كتاباً آخر مرصعاً بالذهب، يحكي قصة تطور سيارة لامبرغيني، منذ بداياتها الأولى وحتى النسخة الأحدث، مدعم بالصور والرسومات التي توثق مراحل تطور هذه السيارة، التي تستحق أن تزين بالذهب هي الأخرى، ويقدم الكتاب رحلة شيقة لعشاق هذا النوع من طراز السيارات.

وقال زوار للمعرض، أحمد جابر، ومحمود مسلم، وفارس عبدالرحمن، وسلمى مصطفى، إن إضافة الذهب أو المواد الثمينة تعطي للكتب قيمة عظيمة ورونقاً خاصاً، إلا أن الأهم من ذلك أن يكون المحتوى أثمن من الذهب المرصع به الكتاب، حيث يعطيه قيمة مادية كبيرة يجب أن تضيف إلى قيمته الأدبية أيضاً.

• قيمة الكتاب تبلغ 63 ألف درهم، وتم إعداده يدوياً سنة 2019.

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