رحلة في «جنون العلوم» لأطفال «معرض الشارقة الدولي للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

حظي الأطفال في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بتجارب علمية جالت بهم في عوالم تفاعلات المادة، وتعرفوا من خلالها على التجارب الكيميائية.

جاء ذلك، خلال ورشة «جنون العلوم» التي تنظمها «أفق الإبداع للتعليم وتطوير المهارات»، تعرف المشاركون خلالها على المواد الكيميائية الناتجة عن دمج الخميرة والهيدروجين والبيروكسيد مع الصابون السائل، وينتج عنه انطلاق غاز الأوكسجين.

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