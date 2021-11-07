«شما بنت محمد للفكر» يناقش كتاب «يوميات رامبرانت»

المصدر: العين ■ وام

ناقش مجلس شما بنت محمد للفكر والمعرفة، ضمن منشط ندوة الكتاب، بحضور الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، كتاب «يوميات رامبرانت» للكاتب آلن باسز، ترجمة ياسين طه حافظ.

واستهلت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد الندوة بالحديث حول حياة الرسام الهولندي رامبرانت، من خلال الكتاب، وزيارتها خلال أكتوبر الماضي متحف لوحاته في أمستردام، والتي تبلغ نحو 300 لوحة تتميز بطبيعة فريدة في تاريخ الفن.

وقالت: «رامبرانت من أهم الفنانين الذين شغفوا بتصوير أنفسهم خلال مراحل حياتهم المختلفة، مما حول جانباً كبيراً من أعمالهم الفنية، إلى وثيقة تؤرخ مسيرة حياته، وشبابه وشيخوخته، بكثير من الدقة، راصداً بذلك حركة الزمن فوق ملامح وجهه وانعكاساتها على داخله».

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