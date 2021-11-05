المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

استضاف مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة– أبوظبي، أول من أمس، حفل إطلاق النسخة العربية من كتاب «الإنسان الإله: تاريخ وجيز للمستقبل»، للمؤلف العالمي الحائز جوائز عدة البروفيسور يوفال نوح هراري، والذي نقله إلى اللغة العربية المترجمان صالح الفلاحي وحمد الغيثي.

وناقش هراري في هذا الحفل أهم المحاور والأفكار المطروحة في كتابه، الذي ألقى فيه الضوء على التحوّلات الكبرى التي تواجه مستقبلنا في القرن الحالي.

وقال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «تأتي استضافة حفل توقيع كتاب (الإنسان الإله: تاريخ وجيز للمستقبل) لتعكس التزام المركز بمواصلة تعزيز وإثراء المحتوى الأدبي باللغة العربية».

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