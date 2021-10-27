انطلاق الدورة الـ 14 لمهرجان «طيران الإمارات للآداب»

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب عن إقامة الدورة الـ14 لمهرجان طيران الإمارات للآداب 2022 في الفترة من 3 - 12 فبراير المقبل، في موقعه الجديد بهيلتون دبي الحبتور سيتي، بمحاذاة قناة دبي المائية.

ويحتضن المهرجان في حلته الجديدة فعاليات وأنشطة خاصة بإكسبو 2020 دبي في دورة مفعمة بالتفاؤل والإيجابية والأمل، تتويجاً للانتصار على وباء كورونا، وكل ما في المهرجان يعبر عما يرتبط بموضوع دورة 2022 «ها هي تشرق الشمس».

وقالت مديرة المهرجان أحلام بلوكي: «(ها هي تشرق الشمس) في دورتنا المقبلة وفي عالمنا بعد الجائحة، إنه فجر حقبة جديدة وعنوان لمهرجان 2022 المفعم بالتفاؤل والإيجابية والأمل، إذ سيلقي الضوء على القضايا التي عادة ما يحجبها الظلام، وعلى أهم ما نعايشه في عصرنا».

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