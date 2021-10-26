«لوفر أبوظبي» يطلق موسمه الجديد

المصدر: أبوظبي ■ وام

أعلن متحف اللوفر أبوظبي عن موسمه الثقافي الجديد الذي سيشهد انطلاق ثلاثة معارض عالمية كبرى، بالإضافة إلى إطلاق معرض وجائزة فنّية جديدة، مع استمرار معرض متحف الأطفال الذي يصاحبه برنامج ثقافي غني.

واحتفالاً باليوم الوطني الخمسين لدولة الإمارات والذكرى السنوية الرابعة لافتتاحه في 11 نوفمبر، سيقدم «اللوفر أبوظبي» مجموعة من البرامج والفعاليات للاحتفال بالتبادل الثقافي العالمي والتواصل مع أبوظبي ودولة الإمارات. وقال مدير متحف اللوفر أبوظبي مانويل راباتيه: «في الوقت الذي تستقبل فيه دولة الإمارات العالم سيقدم متحف اللوفر أبوظبي معارض وفعاليات في موسمه الثقافي المقبل، إذ يقدّم معارض عالمية ومقتنيات وأعمالاً فنّية، ومجموعة من الأعمال من كل إمارة».

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