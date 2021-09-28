تجربة الفنان الإماراتي أحمد الأنصاري يرويها في «حكايتي»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يحل الفنان الإماراتي أحمد الأنصاري، ضيفاً على البرنامج الحواري الأسبوعي «حكايتي» بموسمه الثاني، والذي تبثه قناة تلفزيون الشارقة.

ويستعرض الأنصاري، خلال الحلقة الخامسة من البرنامج، تجربته الفنية في مجالي التمثيل والإخراج على مدى عقدين من الزمن، وأهم أعماله المسرحية والتلفزيونية التي أغنت الحركة الفنية الإماراتية بشكل خاص والخليجية على وجه العموم.

ويتطرق الأنصاري إلى انطلاقة مسيرته الفنية التي بدأها في مجال الموسيقى قبل أن يشارك في تأسيس مسرح دبي الشعبي، وسيتخلل الحلقة الحديث عن أهم المحطات الفارقة في مسيرته الفنية والإنجازات التي حققها، وبعض الحكايات التي لم يتطرق إليها سابقاً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news