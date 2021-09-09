انطلاق فعاليات «المالح والصيد البحري» في دبا الحصن

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انطلقت صباح أمس فعاليات مهرجان «المالح والصيد البحري» بدورته الثامنة، وهو الحدث التراثي الأبرز على مستوى الدولة المُتخصص بصناعة المالح، والذي يُجسّد جانباً أصيلاً من الفولكلور الشعبي الإماراتي، ويعد أحد المعالم الحضارية لإمارة الشارقة وصناعاتها الغذائية وحرفها التقليدية.

وافتتحت فعاليات المهرجان الذي تنظمه بلدية مدينة دبا الحصن وغرفة تجارة وصناعة الشارقة في «جزيرة الحصن» التابعة للمدينة الفاضلة في أجواء من الترفيه، بمشاركة أكبر المحال المتخصصة بصناعة المالح في الإمارة الباسمة، إضافة إلى مشاركة مؤسسات حكومية محلية واتحادية ووزارات وأسر منتجة وصيادين، للمحافظة على الموروث التراثي الشعبي، والترويج للصناعات التقليدية والمنتج المحلي، وتعليم الأبناء مهنة الآباء والأجداد.

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