«نجوم من تراب».. جديد أكاديمية الشعر

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

صدرت عن أكاديمية الشعر بلجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، مجموعة شعرية بعنوان «نجوم من تراب» للشاعر الدكتور محمد حجو.

تضم المجموعة، التي أتت في 100 صفحة، 23 قصيدة، كتبها حجو بين عامَي 2017 و2020 خلال تجواله في عدد من المدن، كما يشير إلى ذلك في نهاية كل قصيدة، وتلك المدن هي الرباط، أبوظبي، ستراسبورغ، وكراكوف.

وتمتاز قصائد المجموعة بثراء مفرداتها واتساع دلالاتها وتعدد موضوعاتها، ويحرص فيها الشاعر على نسج صوره الشعرية بعناية ودراية، ويختار لها عناوين ذات أبعاد ومفارقات فنية جميلة، نلحظ ذلك من خلال العنوان الأول الذي يتوسط غلاف المجموعة «نجوم من تراب»، بالإضافة إلى مجموعة من العناوين منها: «عازف البلور، جمرة العين، رقصة الجن، عمر البادية، مرة كثيرة».

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