جزيرة ياس تضيء معالمها بألوان العلم السعودي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت جزيرة ياس، الوجهة الترفيهية الرائدة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خططها للاحتفال باليوم الوطني الـ91 للمملكة العربية السعودية، والذي يصادف 23 سبتمبر المقبل، حيث ستكتسي معالم الوجهة بألوان علم المملكة العربية السعودية.

وستشهد جزيرة ياس عرضاً مميزاً للألعاب النارية، احتفاءً باليوم الوطني السعودي، والذي ينطلق من الواجهة البحرية لياس باي، ويمكن مشاهدته من مجموعة مختارة من الفنادق والمطاعم التي تحتضنها الجزيرة، ومن المقرر أن تبدأ الاحتفالات الساعة 9 مساءً. كما سيتم بث عرض الألعاب النارية الاستثنائي على منصة «إنستغرام» الخاصة بالوجهة لإتاحة الفرصة أمام الجميع للاستمتاع بمشاهدة أروع عروض الألعاب النارية، في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضت قيوداً على التجمعات كجزء أساسي من الإجراءات الاحترازية التي تلتزمها جزيرة ياس.

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