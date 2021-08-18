«رحلة إلى النجوم» يطل بجزء ثالث عن «مسبار الأمل»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تعرض قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء الجزء الثالث من سلسلة الوثائقي «رحلة إلى النجوم»، الذي يوثق مراحل الرحلة التاريخية لـ«مسبار الأمل» الإماراتي لاستكشاف الكوكب الأحمر، وتقديم أحدث صور متكاملة للغلاف الجوي لكوكب المريخ.

يسلط الجزء الثالث الضوء على أول مركبة إماراتية تدخل مدار كوكب المريخ، لتتوج بذلك سبع سنوات متواصلة من الجهد والعمل الشاق، عملاً بالرؤية المستقبلية الفذة والطموحة للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي رسمت خطوط رحلة تاريخية عنوانها «الأمـل» إلى المريخ. ومن المقرر أن يُعرض الوثائقي بجزئه الثالث على شاشة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» في الثاني من سبتمبر المقبل. ويُعد الوثائقي الجزء الثالث من سلسلة مكونة من أربعة أجزاء تنتجها «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي» بالشراكة مع مركز محمد بن راشد للفضاء لتوثيق رحلة الإمارات الاستثنائية إلى الفضاء.

يصطحب «رحلة إلى النجوم» المشاهدين في رحلة شغف للتعرف إلى ما وراء كواليس جهود فريق العمل المثابر والذي سعى لإنجاح مُهمة مسبار الأمل التاريخية، مصحوباً بترقب واهتمام الجميع إلى اللحظة التاريخية والملهمة بتلقي الإشارة الأولى من المسبار.

• الوثائقي يصطحب المشاهدين في رحلة شغف للتعرف إلى ما وراء العمل.

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