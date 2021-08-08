روبوت «ناسا» يفشل في جلب عينة صخرية من المريخ

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

أعلنت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، أمس، أن الروبوت الجوال «برسيفرنس» فشل في محاولته لأخذ قطعة صخرية من المريخ، هي الأولى من نحو 30 عينة من المقرر إعادتها إلى الأرض خلال سنوات لتحليلها.

ونشرت الوكالة في وقت سابق صوراً أظهرت بوضوح كومة صغيرة بجوار ظل المركبة فيها ثقب بوسطها، وهو الأول الذي حفره الروبوت على الكوكب الأحمر.

وكتب مدير العلوم في وكالة الفضاء الأميركية توماس زوربوكن عبر «تويتر» حينها: «بدأ جمع العينات».

لكن البيانات التي أرسلتها المركبة إلى الأرض تشير إلى أنه لم يتم جمع أي عينة في هذه المحاولة الأولى.

ومن المتوقع أن تستغرق عملية جمع عينة، وهي بحجم طبشورة وتوضع داخل أنبوب مغلق بإحكام، نحو 11 يوماً.

وترمي هذه الخطوة للبحث عن علامات حياة قديمة، مثل آثار حياة جرثومية متحجرة في الصخور، ولفهم جيولوجيا المريخ بشكل أفضل. وهبط الروبوت الجوال، وهو بحجم سيارة دفع رباعي كبيرة، في فبراير عند فوهة جيزيرو التي يعتقد العلماء أنها كانت تضم بحيرة عميقة قبل 3.5 مليارات سنة.

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