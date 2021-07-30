الكشف عن هياكل إسفنجية متحجّرة.. قد تكون أقدم أشكال الحيوانات

المصدر: باريس ■ أ.ف.ب

يُحتَمَل أن تكون هياكل متحجرة شبيهة بالإسفنج اكتُشفت في شمال غرب كندا، وكانت تعيش في المحيطات قبل 890 مليون سنة بقايا أقدم حياة حيوانية معروفة على الأرض، وفق ما أظهرت دراسة نُشرت أول من أمس.

ويحمل هذا الاكتشاف على التشكيك في النظرية القديمة، التي تفيد بأن الحيوانات لم تنشأ إلا بعد ظهور كميات كبيرة من الأوكسجين في الغلاف الجوي والمحيطات.

وتشكل الإسفنجات حيوانات بسيطة لها تاريخ قديم. وأظهرت التحاليل الجينية للإسفنجات الحديثة أنها نشأت على الأرجح قبل فترة تراوح بين مليار و500 مليون سنة، ولكن لم تُكتَشَف قبل اليوم أي متحجرة إسفنجية من هذه الحقبة المعروفة باسم عصر نيوبروتيروزويك.

وعملت الأستاذة في جامعة «لورنتيان» الكندية، إليزابيث تورنر، على البحث عن مثل هذه المتحجرات في الطبقات الجيولوجية لشعب مرجانية يعود تاريخها إلى 890 مليون سنة، وهي شعب «صنعتها» بكتيريا رسّبت عليها كربونات الكالسيوم.

ولاحظت الباحثة وجود هياكل أنبوبية صغيرة في الموقع تحتوي على بلورات الكالسيت معاصرة للشعاب المرجانية، تشبه إلى حد بعيد الهيكل العظمي الموجود في الإسفنجات الحديثة.

وفي حال تأكد هذا الاكتشاف الذي نُشر في مجلة «نيتشر»، فستكون هذه المتحجرات أقدم بـ350 مليون سنة من تلك التي تُعتبر الأقدم حتى الآن.

وأوضحت تورنر لوكالة «فرانس برس» أن «أقدم الحيوانات التي ظهرت ضمن عملية تطورية ربما كانت الإسفنج»، ورأت أن «ذلك ليس مفاجئاً، نظراً إلى أن الإسفنج هو أبسط الحيوانات في شجرة الحياة الحيوانية».

ويُرجّح أنها عاشت نحو 90 مليون سنة قبل أن يصل مستوى الأوكسجين على الأرض إلى درجات يُعتقد أنها ضرورية لظهور الحياة الحيوانية. وبالتالي قبل حدث زيادة الأوكسجين في دهر النيوبروتيروزويك..

عاشت نحو 90 مليون سنة قبل أن يصل مستوى الأوكسجين على الأرض إلى درجات ضرورية لظهور الحياة الحيوانية.

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