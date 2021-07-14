المجلس الدولي للمتاحف يرشح دبي ضمن ثلاث مدن عالمية لاستضافة مؤتمره العام

المصدر: وام

تقديراً لمكانة دولة الإمارات ودور دبي البارز في مجال حفظ التراث، وما تمتلكه من بنية تحتية متقدمة في مجال تصميم وإدارة المتاحف العالمية، اختار المجلس الدولي للمتاحف (آيكوم) دبي ضمن القائمة المرشحة لاستضافة المؤتمر السابع والعشرين للمجلس للعام 2025، والذي يُعَدُّ أكبر مؤتمر دولي في مجال المتاحف في العالم.



وتضم القائمة ثلاث مدن سيتم التصويت عليها في نوفمبر من العام الجاري، حيث تم اعتماد قرار الترشيح في اجتماع اللجنة التنفيذية للمجلس الدولي للمتاحف الذي عُقد افتراضياً مؤخرا بحضور 170 عضوا من 118 دولة.

ويعد المجلس الدولي للمتاحف الذي تأسس في العام 1946 تحت مظلة الأمم المتحدة، منظمة عالمية متخصصة في مجال المتاحف وتطويرها والتنسيق فيما بينها، ويضم في عضويته ما يزيد على 50 ألف متخصص من 122 دولة، وما يقارب 20 ألف متحف حول العالم.

وكان فرع الإمارات للمجلس الدولي للمتاحف (آيكوم- الإمارات) بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، وبلدية دبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، قد تقدّم بملف الإمارات لاستضافة "آيكوم 2025" في دبي تحت شعار "مستقبل المتاحف في مجتمعات سريعة التغيير"، وذلك في نهاية شهر أبريل الماضي. واختار المجلس الدولي للمتاحف المدن التي ستتنافس على استضافة المؤتمر وهي دبي، وستوكهولم (السويد) وكازان (روسيا).

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