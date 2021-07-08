تركي آل الشيخ يكشف عن موعد عرض مسرحية «كوكو شانيل» للفنانة المصرية شريهان

المصدر: الرياض ■ د.ب.أ

كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية المستشار تركي آل الشيخ عن موعد عرض مسرحية «كوكو شانيل»، والتي ستكون بوابة العودة للفنانة المصرية شريهان مرة أخرى للأضواء بعد غياب استمر أكثر من 20 عاماً.

وقال آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعد انتظار سنين طويلة، عودة النجمة شريهان في مسرحية كوكو شانيل يوم 20 يوليو الجاري». وعلقت شريهان بالقول: «عمل شاق، أتمنى أن ينال إعجاب جمهور منصة شاهد فوود وإم بي سي في جميع أنحاء العالم، وجمهوري الحبيب، ألف مبارك».

وكان آخر ظهور مسرحي للفنانة شريهان في مسرحية «شارع محمد علي» أواخر ثمانينات القرن الماضي.

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