«منصة»: 262 عنواناً إماراتياً في «القاهرة للكتاب»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين حالياً في الدورة الـ52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، بإصدارات تمثل 21 دار نشر إماراتية، تنقلها إلى جمهور القراء في مصر، حيث تعرض عبر مشروع منصة 262 عنواناً من مختلف الحقول المعرفية والإبداعية.

وتجسد الجمعية من خلال مشاركتها في المعرض الذي يتواصل حتى 15 الجاري، رسالتها تجاه دعم صناعة الكتاب الإماراتي، وتمكين الناشرين وفتح الأفق أمامهم للحضور والمشاركة في معارض الكتب العربية والعالمية، إذ يتيح مشروع منصة، الذي أطلقته الجمعية في عام 2019 الفرصة أمام الناشرين الأعضاء الذين يملكون أقل من 20 إصداراً، للمشاركة بعرض أعمالهم في مختلف بلدان العالم.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، راشد الكوس، في تصريح بمناسبة مشاركة الجمعية في معرض القاهرة الدولي للكتاب: «نعرض من خلال مشروع منصة إصدارات دور النشر المحلية ممن تملك أقل من 20 إصداراً، لنفتح أمامها باب المشاركة وفرص التعاون والعمل المشترك مع الناشرين والمترجمين والمكتبات العربية والعالمية. ويأتي استحضار دور النشر الإماراتية في هذا الحدث، نظراً للمكانة الثقافية والريادة العربية والعالمية التي يمثلها معرض القاهرة الدولي للكتاب. كما نهدف من خلال مشاركتنا إلى اطلاع الجمهور والنخبة الثقافية المصرية على إصدارات دور النشر الإماراتية، وتحقيق رسالة جمعية الناشرين الإماراتيين، بدعم الناشر المحلي».

وأضاف: «عقدنا اجتماعات مع منظمي المعرض، وبحثنا إثراء المشاركة في معارض الكتاب القادمة بين البلدين، والتقينا ممثلي شركات التوزيع في مصر، لتبادل الخبرات، والاستفادة من تجربتهم. ونعتبر المشاركة في معرض القاهرة للكتاب فرصة للتعريف ببرامج الجمعية، خصوصاً بعد أن تم إطلاق برنامج تدريب الناشرين، الذي نطمح من خلاله إلى أن يمتد نشاط تأهيل وتدريب الناشرين إلى المحيط الإقليمي».

وتضم قائمة دور النشر التي تعرض الجمعية إصداراتها كلاً من: بوابة الكتاب، مكارم، الفلك، أوراق، الأسرة، مدار، الريادة، الأندلس، بيت الكتاب، عشتار، سعاد صليبي، دراجون، ماهرون، دار صديقات، دار السيف، دار المعرفة، دار نبض القلم، دار هماليل، دريم ورك، دار قهوة للنشر.

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