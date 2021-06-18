«ديزر» العالمية تطلق تطبيقاً جديداً لمساعدة الموسيقيين

المصدر: القاهرة ■ د.ب.أ

أطلقت منصة الاستماع «ديزر» العالمية تطبيقاً جديداً لمساعدة الموسيقيين ومنشئي المحتوى في الشرق الأوسط والعالم على تحسين مدى وصولهم وأدائهم، من خلال تزويدهم بأرقام وتحليل النتائج والرؤى المخصصة والإحصاءات المفيدة لموسيقاهم.

وقالت «ديزر»، في بيان صحافي، أمس، إن تطبيق «Deezer for Creators» الجديد عبارة عن أداة تحليلات ذكية لتمكين الفنانين وصانعي الموسيقى وبرامج البودكاست من تحسين أدائهم من خلال تطبيق على الهواتف الذكية.

وأشار البيان إلى أنه للمرة الأولى سيتمكن المبدعون من الوصول إلى تطبيق الهاتف المحمول نفسها لتتبع محتوى الكلمات الموسيقية أو المنطوقة، وعداد المشاهدات، وكل ما يتعلق بنتائج الاستماع إلى الأغاني والموسيقى.

وقامت منصة «ديزر» بتحديث تطبيق الهاتف المحمول للفنانين المعروف سابقاً باسم «Analytics»، فكلما تمت إضافة أغنية إلى قوائم التشغيل، سيتلقى الفنانون إشعاراً تلقائياً، فيما تتضمن الميزات أيضاً بطاقة تفاعلية، تتيح للفنانين الاتصال مباشرة بالمعجبين.

ولفت البيان إلى أن التطبيق الجديد سيستمر في تقديم مميزات للفنانين، بما في ذلك تتبع أداء الأغنية، ومراقبة تدفق البيانات والأداء على أساس يومي وأسبوعي وشهري، ومخططات سهلة القراءة، مقسمة حسب الفئات، بما في ذلك النظام الأساسي والبلدان والجنس وقوائم التشغيل الأكثر استماعاً.

كما سيعمل التطبيق الجديد على تقسيم كل شيء بتنسيق سهل القراءة، يساعد الفنانين على التخطيط لخطوتهم التالية، سواء كان ذلك لتحسين نتائجهم أو التخطيط مسبقاً لإطلاق منتج جديد قادم.

من جهته، قال فريدريك أنتيلمي، رئيس المحتوى في Deezer، إن التطبيق الجديد يوفر للفنانين أداة توقع نجاح لمساعدتهم في قياس خطط التسويق وتعديلها وفقاً لذلك، مشيراً إلى أن التطبيق لا يقتصر على الأجهزة المحمولة، فيمكن للفنانين أيضاً تسجيل الدخول على أجهزة سطح المكتب، كما يمكن لمستخدمي الويب أيضاً تحديث سيرتهم الذاتية وصورة ملفهم الشخصي، ومشاهدة ما يميز البث.

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