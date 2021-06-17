«سرد الذات» يُطل بطبعة سادسة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

صدرت عن منشورات القاسمي الطبعة السادسة المنقحة المزيدة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «سرد الذات»، الذي ترجم إلى 18 لغة عالمية.

وأعلنت المنشورات أن «سرد الذات» لايزال يحقق نسبة إقبال كبيرة. والإقبال عليه من المواطنين والمقيمين والقراء عامة مستمر لما يحتويه من قراءة دقيقة لأحداث ووقائع تاريخية مهمة.

وكانت «منشورات القاسمي» قد كشفت النقاب عن «سرد الذات» للمرة الأولى في معرض الشارقة الدولي للكتاب عام 2009، وهو عبارة عن قصة حياة صاحب السمو حاكم الشارقة، التي كتب فصولها بنفسه، ولم يفصلها عن تاريخ بلاده.

يفتح «سرد الذات» دفتر الذاكرة على تفاصيل غاية في الأهمية في النشأة والتكوين، وتفاصيل الحياة العامة بكل دقائقها، ليدفع القارئ نحو التأمل والإفادة من المعلومات، إذ يعد وجبة غنية بالاستبصار والتقصي وقراءة في جماليات الحياة، حيث يتجاوز تدوين السيرة إلى محيط الكشف والقراءة لمستقبل، وطن ولمنظور فكري حضاري يتحقق في القادم.

الكتاب الذي تابعه أكثر من 30 ألف قارئ إلكترونياً في الوطن العربي والعالم، اختير ضمن منهج وزارة التربية، كما صدر عنه أيضاً كتاب صوتي.

ووزع «سرد الذات» محلياً وعربياً وعالمياً، إذ اشتركت في توزيعه دور نشر عربية وعالمية من قارات العالم المختلفة، وقدمت عنه العديد من الدراسات البحثية لكتاب وأساتذة وأدباء وصحافيين، منذ صدوره الأول، نشرت عنه بعضها في كتب مرجعية.

ويقع «سرد الذات» في 14 فصلاً في ما يزيد على 400 صفحة مدعمة بصور نادرة للمؤلف في مراحل عمرية مختلفة، وأخرى للشارقة وحكامها ومناشطها السياسية والاجتماعية والثقافية في الأربعينات وما تلاها، وبلغة خاصة تحكي تلك الفصول عبر قلم المؤلف لتقدم ومضات مهمة في تاريخ البلد.

• 14 فصلاً في ما يزيد على 400 صفحة مدعمة بصور نادرة يضمها الكتاب.

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