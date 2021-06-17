ممنوع لمس الرخام البرّاق.. تـــاج محل يعيد فتح أبوابه

المصدر: أغرا (الهند) ■ أ.ف.ب

أعاد موقع تاج محل، أبرز مَعلم سياحي في الهند، فتح أبوابه، أمس، إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة بـ«كوفيد-19»، بعد شهرين من الإغلاق، بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد.

وفي أغرا بولاية أوتار براديش، حيث الضريح الرخامي الأبيض الضخم، بدا بعض المرشدين السياحيين والتجار متفائلين بُعيد إعادة الافتتاح.

وفي اليوم الأول، سُجّل إقبال ضعيف من الزوار، خصوصاً في ظل تحديد السلطات حداً أقصى للوافدين إلى المَعلم، بلغ 650 شخصاً يومياً.

وفي إطار التدابير الوقائية من جائحة كوفيد-19، لا يُسمح للزوار بلمس الرخام البراق في الضريح.

ويقع معلم تاج محل في مدينة أغرا شمال الهند (على بعد 180 كيلومتراً جنوب نيودلهي)، وهو ضريح ضخم من الرخام بناه الإمبراطور المغولي، شاه جاهان، تكريماً لذكرى زوجته، ممتاز محل، التي توفيت سنة 1631، ويُعد الموقع أكثر المعالم استقطاباً للزوار في الهند، إذ يبلغ عددهم سنوياً سبعة ملايين.

وأغلق المَعلم، وهو إحدى عجائب الدنيا السبع الجديدة، أبوابه في مارس 2020، عندما فرضت الهند أحد أكثر تدابير الإغلاق تشدداً في بداية الجائحة.

وأعاد فتح أبوابه، في سبتمبر الماضي، أمام عدد محدود من الزوار، قبل إعادة الإغلاق منتصف أبريل الماضي، عقب بدء الموجة الوبائية الثانية التي ضربت البلاد، وبلغت ذروتها في مايو.

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