الإدريسي يفوز بجائزة الشارقة للنقد عن «محمود درويش سيميائياً»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

كشفت لجنة تحكيم جائزة الشارقة لنقد الشعر العربي عن أسماء الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، إذ حصد المركز الأول رشيد الادريسي من المغرب عن بحثه: «محمود درويش سيميائياً أو حين يفكر الشعر»، وفاز بالمركز الثاني أيمن إسماعيل سيد بكر (مصر) عن بحثه «الطقوسية السردية المبالغة.. نحو نظرية للشعر العربي الحديث»، ونال المركز الثالث يوسف حطيني (فلسطين) عن بحثه «السياق السرديّ في الشعر العربي المعاصر»،

ونوهت اللجنة ببحث «المعلقة المرآة.. من الشروح إلى بلاغة الحجاج» الذي كان مميزاً في منهجه الحديث وتطبيقه على معلقة امرؤ القيس.

من جهته، قال رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، عبدالله بن محمد العويس: «بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلنت الدائرة عن الجائزة الجديدة التي تم تحديد (نقد الشعر من البلاغة إلى المناهج الحديثة) عنواناً لدورتها الأولى».

وأضاف أن الدائرة فتحت باب القبول لأعمال النقاد والدارسين والباحثين العرب بدءاً من فبراير 2020، ورغم الظروف الاستثنائية التي عاشها العالم منذ ذلك التاريخ استقبلت 102 مشاركة. واختيرت لجنة تحكيم روعيَ فيها الكفاء، وتكونت من: علي جعفر العلاق (العراق) رئيساً، وعضوية الدكاترة راشد عيسى (الأردن)، وصديق عمر (السودان)، ومحمد أبوالفضل بدران (مصر)، إذ عملت لجنة التحكيم وفق المعايير العلمية والأكاديمية.

من جانبهم عبر أعضاء اللجنة عن شكرهم وتقديرهم لرعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الدائمة للثقافة العربية، مشيدين بالجهود التي تبذلها دائرة الثقافة في الشارقة.

يذكر أن قيمة الجوائز هي: 100 ألف درهم للمركز الأول، و75 ألف درهم للمركز الثاني، و50 ألف درهم للمركز الثالث.

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