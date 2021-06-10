صبي يعثر على اكتشاف ثمين.. سيف يزيد عمره على 400 عام

المصدر: أوجسبورغ (ألمانيا) ■ د.ب.أ

ذكر متحف في ولاية بافاريا جنوب ألمانيا أن طالباً (12 عاماً) عثر على سيف تاريخي أثناء سيره في غابة.

وبعد أن حدد الخبراء السيف على أنه يعود إلى القرن الـ16، يتم الآن عرض الاكتشاف الثمين في متحف المدينة في بلدة نويردلينغن البافارية التاريخية.

وتم السماح للطالب الذي عثر على السيف بدخول المتحف مجاناً، وفقاً لما أعلنته المدينة، أول من أمس. وذكر المتحف أن الصبي عثر على السيف فى غابة بالقرب من قرية إديرهايم (120 كم شمال غربي ميونيخ)، ثم أبلغت أسرته مكتب الولاية للحفاظ على الآثار التاريخية.

وأوصت السلطات بإعطاء السيف الذى يزيد عمره على 400 عام للمتحف.

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