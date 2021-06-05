«روبيك دالاي لاما» في مزاد.. بتوقيع الفنان إينفايدر

المصدر: باريس - أ.ف.ب

يعود فنان الشارع إينفايدر مطلع يوليو في مزاد فرنسي بعد تحقيقه أرقاماً قياسية العام الماضي بفضل «روبيك موناليزا» و«روبيك سبايس»، إذ أعلنت دار «أركوريال» عن مزاد على «روبيك دالاي لاما».

وفي ديسمبر الماضي، بيع عمل إينفايدر بعنوان «روبيك سبايس» في مقابل 492 ألفاً و600 يورو (شاملة المصاريف)، وهو رقم قياسي عالمي جديد لعمل مصنوع من مكعبات روبيك لهذا الفنان تخطى رقمه السابق الذي حققه مع «روبيك موناليزا» في فبراير 2020 والذي بلغ 480 ألفاً و200 يورو.

ومنذ 2004، اتخذت أعمال إينفايدر منحى جديداً مع نشأة نمط «الروبيكية»، أي مجموعة الأعمال المصنوعة من مكعبات روبيك التي حققت شهرة عالمية كبيرة خصوصا في ثمانينات القرن الـ20.

ويُطرح العمل للبيع في الخامس من يوليو خلال مزاد بعنوان «أوربان أند بوب كونتمبيرري» لدار المزادات الرئيسة التي تتخذ مقراً عند جادة الشانزليزيه في باريس.

وتتألف لوحة «روبيك دالاي لاما» من 225 مكعب روبيك، وتُقدر قيمتها بمبلغ يراوح بين 300 ألف يورو و400 ألف.

وأعاد إينفايدر تقديم أعمال شهيرة لرسامين معروفين بينهم إدوار مانيه وغوستاف كوربيه، على شكل لوحات من مكعبات روبيك. ومنذ 2005، أقيمت معارض عدة له حول العالم.

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