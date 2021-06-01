الشارقة للفنون تفتح باب المشاركة في «وجهة نظر 9»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن فتح باب المشاركة في الدورة التاسعة من معرض التصوير الفوتوغرافي «الشارقة وجهة نظر»، والتي ستقام في سبتمبر المقبل في استديوهات الحمرية.

ودعت المؤسسة المصورين الفوتوغرافيين من جميع أنحاء العالم لتقديم أعمالهم الفوتوغرافية مع حرية اختيار موضوعاتهم وأساليبهم الفنية، على أن تندرج تحت إحدى الفئات التالية: التصوير المفاهيمي، التصوير الصحافي والتوثيقي، التصوير التجريبي، التصوير الأدائي، وستقوم لجنة تحكيم بالاختيار النهائي للأعمال.

ويجب على الراغبين في المشاركة تقديم وصف موجز لأعمالهم يتضمن مفهوم أو موضوع الأعمال، والموقع، وتاريخ كل صورة، إضافة إلى الوسيلة التي تم استخدامها لالتقاط الصورة، إضافة لإرسال نبذة ذاتية مختصرة مع لمحة موجزة عن ممارسة التصوير الفوتوغرافي الخاصة بهم.

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