«خريجات 2021».. 66 مشروعاً إبداعياً في «حي دبي للتصميم»

المصدر: ديانا أيوب ■ دبي

أشادت مدير عام هيئة الثقافة والفنون (دبي للثقافة)، هالة بدري، بالتنوع والثراء الفكري والفني، الذي عكسته المشروعات المشاركة في «معرض الخريجات 2021»، الذي نظمته كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد لاستعراض مشروعات خريجات الكلية، وذلك خلال زيارتها للمعرض الذي يقام في حي التصميم بدبي.

وأثنت بدري على أعمال خريجات الكلية في الفنون والتصميم، التي ضمّت 66 مشروعاً، ضمن تخصصات الكلية الأربعة: الرسوم المتحركة، والتصميم الغرافيكي، والتصميم الداخلي، والفنون المرئية. وقالت: «تمثل الأعمال المعروضة خلاصة تجربة الطالبات الفنية والإبداعية خلال مسيرتهن الجامعية، التي تبلورت بفكر وإبداع في مشروعات تخرجهن، وتدل على نضج فني، يقف وراءه تدريب مكثف وبحث موجّه، راكمنه بفضل جهود كوادر أكاديمية خبيرة في الجامعة. وأتمنى أن يكون هذا المعرض بداية مشوار مزدهر لهن في فضاء الإبداع».

وأضافت بدري: «إن مثل هذه الأعمال تشير إلى أن الحركة الفنية والإبداعية في دبي والإمارات تسير بخطى متسارعة نحو التميّز، ليس على المستوى المحلي فحسب، بل عربياً وعالمياً. ونحن ملتزمون باحتضان هذه المواهب الشابة، وتسليط الضوء عليها، والأخذ بيدها لتكون جزءاً من مستقبل مشرق للصناعات الإبداعية في الإمارة، ورافداً من روافد تحقيق رؤيتنا في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنةً للإبداع، وملتقى للمواهب، وعاصمةً عالمية للاقتصاد الإبداعي».

وقالت المديرة التنفيذية لحي دبي للتصميم d3، خديجة البستكي: «يسعدنا مجدداً في (حي دبي للتصميم) استضافة معرض استثنائي لأعمال طلبة كلية الفنون والصناعات الإبداعية في جامعة زايد، وبصفتنا وجهة عالمية لقطاعات التصميم والابتكار التي تجمع آلاف المبدعين معاً، فإننا معنيون بالأخذ بيد الشباب وتشجيعهم، خصوصاً أنهم جزء أساسي من تميز مجتمعنا الإبداعي. كما نحث دائماً شركاء الأعمال لدينا على تعزيز علاقاتهم بالأوساط الأكاديمية، كي يتمكنوا من جذب الموهوبين للعمل معهم، وهذا أمر على غاية الأهمية، لأن هؤلاء الشباب هم عماد اقتصاد المعرفة».

وأضافت البستكي: «تماشياً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، نمضي قدماً مع شركائنا الاستراتيجيين لتعزيز مكانة دبي كمركز إبداعي عالمي. ونظراً لمستوى الصنعة الحرفية المتميزة والإبداع الذي تحتويه الأعمال المشاركة بالمعرض، فإننا متفائلون بالمستقبل المشرق الذي ينتظر الجيل القادم من أصحاب المواهب».

وكان في صحبة هالة بدري أثناء تجوالها في أرجاء المعرض، نائب رئيس جامعة زايد، خالد الخزرجي، وعميد كلية الفنون والصناعات الإبداعية، كيفن بادي، وأستاذة جامعية للتصميم الغرافيكي في جامعة زايد، العنود بوخماس، وممثلون عن الطلاب بمختلف اختصاصاتهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news