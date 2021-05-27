حوارات عن «الورّاق» و«الخضر» في جناح نادي التراث

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

شهد جناح النادي، أول من أمس، جلسة حوارية بعنوان «المكتبة العربية الافتراضية.. تطبيق الورّاق نموذجاً»، ضمن باقة الجلسات الحوارية التي ينظمها مركز زايد للدراسات والبحوث التابع لنادي تراث الإمارات، خلال مشاركته في فعاليات الدورة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 29 الجاري.

واستضافت جلسة المكتبة العربية الافتراضية التي أدارها الباحث الدكتور محمد فاتح زغل، المستشار الثقافي ومدير تطوير المحتوى الرقمي العربي في موقع وتطبيق الوراق محمد عبدالعزيز السقا.

وقدّم السقا عرضاً شاملاً لما يحتويه الموقع الذي يضم آلاف الكتب، ويعد أول مكتبة عربية على الإنترنت، ويهدف إلى نشر تراث الأمم والحضارات على الوسائط الإلكترونية، موضحاً أن الموقع يقدم للناس ما ينفعهم، ويساعدهم على تطوير ثقافتهم، ويعزز ارتباطهم بهويتهم ولغتهم العربية، ويمكنهم من إقامة الجسور مع الآخر والتقارب مع العالم، منوهاً بميزات الموقع التي تجعله مختلفاً عن العديد من المواقع التي توفر الكتب العربية على الإنترنت.

كما استضاف جناح النادي الدكتور محمد أبوالفضل بدران، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للثقافة بمصر، وعضو اللجنة العلمية لجائزة الشيخ زايد العالمية للكتاب، في جلسة حوارية بعنوان: «الخضر في التراث العربي والعالمي».

وأكد بدران أن الخضر، وهذا لقبه، وكنيته أبوالعباس، يعد من الشخصيات التي اختلط فيها الديني بالأسطوري بالشعبي، وهذا الخلط أدى إلى ديمومة حضور هذه الشخصية في التراث الديني والأدبي والنقدي وفي الفلكلور الإنساني.

بدران:

• «الخضر حضر في الفلكلور الإنساني».

• «الوراق» يُعد أول مكتبة عربية على الإنترنت.

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