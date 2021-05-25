«بحارة الفضاء».. ثقافة المانغا على مسرح المهرجان

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بأزياء مزركشة وشعر ملون، تطل فتيات عرض «بحارة الفضاء» المستوحى من عوالم القصص المصورة على صغار «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» الذي يستمر حتى 29 الجاري، ليقدمن لهم عرضاً مشوقاً، مصحوباً برقصات متنوعة على إيقاعات الموسيقى.

عرض «بحارة الفضاء» القادم من إيطاليا ليقدم رسالة تشجع على الوحدة والثقة والتعاون، مستوحى من رسوم المانغا التي تعد ثقافة سائدة في اليابان. ويقول كوزيمو، مدير الفرقة: «يتناسب هذا العرض مع طبيعة ركن القصص المصورة في المهرجان، وما يحمله هذا الركن من فعاليات وأفكار مختلفة تصب في الاتجاه ذاته»، معبراً عن سعادته بتفاعل الأطفال مع العروض التي يقدمونها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news