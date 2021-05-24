قصص تتناول قضايا وطنية في «مبادرة أقدر»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يشارك برنامج خليفة للتمكين - أقدر في النسخة الـ30 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إذ تستضيف منصة البرنامج فعاليات مباشرة، وأخرى افتراضية، بما فيها الورش التدريبية المتخصصة والجلسات الحوارية التي تهدف لإثراء الجمهور ببرامج فكرية وثقافية متنوّعة.

ويتضمن جناح البرنامج مجموعة لمؤلفات من كتّاب «مبادرة أقدر للكتابة» من روايات وقصص وأعمال أدبية متنوعة تتناول قضايا وطنية في إطار مبادرة أقدر للكتابة، التي تأتي ضمن المبادرات الرئيسة التي أطلقها البرنامج الداعمة للإبداع والتميز لإعداد جيل متمكن أدبياً بما يعزّز حركة الثقافة والفنون في الإمارات.

وأكد الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين - أقدر، المستشار الدكتور إبراهيم الدبل، ضرورة الاهتمام بمؤلفات النشء من أبنائنا انسجاماً مع توجيهات القيادة بما يخدم التوجهات العامة للدولة، الرامية إلى ترسيخ مكانتها في مجالات الإبداع والابتكار.

وأشاد بتأليف مجموعة من الكتب على أيدي منتسبي المبادرة، الذين تمثل منتجاتهم قفزة نوعية في تحقيق الأهداف العلمية للمبادرة وتشكيل منظومة وعي فكري وإعداد أجيال المستقبل وتمكينهم للتعامل مع مجتمعهم في إطار بيئة تحفيزية على الإبداع.

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