اكتشاف 250 مقبرة أثرية جديدة في مصر

المصدر: القاهرة ■ أ.ف.ب

كشفت مصر نحو 250 مقبرة أثرية عمرها 4200 سنة في محافظة سوهاج جنوب البلاد، حسبما أعلنت وزارة الآثار المصرية.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى اكتشاف نحو 250 مقبرة، بعضها يحوي بئراً أو آباراً عدة للدفن، ومقابر أخرى ذات ممر منحدر ينتهي بغرفة للدفن.

ولفت البيان إلى أن المقابر تعود إلى فترات زمنية «تراوح بين نهاية الدولة القديمة وحتى نهاية العصر البطلمي».

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، إن إحدى المقابر المكتشفة «فيها باب وهمي عليه بقايا نقوش لكتابات هيروغليفية، بالإضافة إلى وجود بقايا لمناظر تخص صاحب المقبرة تصوره وهو يذبح الأضاحي، وأشخاص تقدم القرابين الخاصة بالمتوفى».

وأعلنت القاهرة سلسلة اكتشافات أثرية مهمة في الأشهر الأخيرة، أملاً في إطلاق القطاع السياحي الذي يواجه صعوبات كبيرة منذ ثورة عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، وصولاً إلى تبعات جائحة «كوفيد-19» حالياً.

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