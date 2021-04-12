«نداء المحبة» في رمضان.. بصوت التهامي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف مهرجان أبوظبي 2021 عن سلسلة من الأمسيات الرمضانية، التي تضم مجموعة من الفعاليات الخاصة التي تبحر بالجمهور في رحلة روحية ثقافية، خلال الفترة من 20 الجاري وحتى الثاني من مايو المقبل، عبر منصاته الرقمية وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتشارك في الأمسيات نخبة مميزة من الفنانين والمبدعين من مختلف الجنسيات، إذ تعود الفنانة الأميركية اللبنانية ميسا قرعة، إلى المشاركة في الدورة الـ18 من مهرجان أبوظبي، من خلال عرض بعنوان «دعاء».

كما يشارك المنشد المصري محمود التهامي، للعام الثاني على التوالي، بعرض يحمل عنوان «نداء المحبة»، ويرافقه المنشدان محمد طارق ووائل الفشني.

وتضم الأمسيات، نخبة من المواهب السعودية الشابة، التي ستشدو تحت إشراف المؤلفة الموسيقية، والسوبرانو والأكاديميّة الدكتورة هبة القواس.

وتتضمن سلسلة الفعاليات، التي تندرج ضمن برنامج فعاليات مهرجان أبوظبي 2021، تحت شعار «الأخوة الإنسانية رقي وأمل»، أداء رقمياً بمشاركة نخبة من الفنانين والمبدعين، لأكثر من 25 أغنية وابتهالاً لـ11 شاعراً وكاتباً، يؤديها ثمانية منشدين ومطربين برفقة 60 موسيقياً.

من جانبها، قالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون، المؤسس والمدير الفني لمهرجان أبوظبي، هدى إبراهيم الخميس: «نسعى من خلال الأمسيات الرمضانية إلى بث رسالة الأمل والتعافي، وتعزيز قيم التلاقي الإنساني والتضامن في ظل جائحة (كوفيد-19)».

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