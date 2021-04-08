مركز جميل للفنون يحتفل بيوم الفن البطيء

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يحتفل مركز جميل للفنون، في دبي، بمبادرة يوم الفن البطيء يوم 10 أبريل الجاري، من خلال جلسة خاصة تتناول أحد الأعمال التي يعرضها المركز حالياً، وهو «مراحل أبي الملونة» للفنان هيوا ك. يدير جلسة التأمل البطيء الفنان والمصمم فيصل الملك، حيث يوجه التأمل من خلال استخدام رؤى لونية. ومع إغماض المشاركين لأعينهم، يقودهم الملك عبر خطوات متنوعة لاستكشاف طبقات الظلال والدرجات اللونية والرموز الكامنة فيهم.

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