250 فناناً يكتشفون «وجهات نظر جديدة» في «فنون العالم دبي»

المصدر: ديانا أيوب - دبي

تنطلق اليوم فعاليات النسخة السابعة من معرض فنون العالم دبي، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط، الذي يقدم إبداعات فنية بأسعار مناسبة للجميع، في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر أربعة أيام ليقدم مجموعة متنوّعة من الفعاليات الفنية وورش العمل التفاعلية والأنشطة المتميزة.

ومع تنامي شعبية الفنون ذات الكلفة المعقولة، ستتاح لزوّار المعرض في نسخته لهذا العام فرصة الاستمتاع بإبداعات نخبة من المواهب الفنية الصاعدة والمتمرسة، التي تضم أكثر من 250 فناناً ووجهة عارضة من 27 دولة مختلفة، لعرض أكثر من 2000 عمل فني خلال فعاليات المعرض، الذي يقام تحت شعار «اكتشاف وجهات نظر جديدة».

وتتميز نسخة هذا العام من المعرض بقائمة من الفعاليات الجديدة، مثل عروض الروبوتات والأعمال الفنية المستدامة وفنون الأزياء، إلى جانب الأنشطة التي تقام بالتعاون مع مسرح «ثياتر أوف ديجيتال آرت»، وفرقة «آرت أوف دانس»، وورش عمل مخصصة للأطفال حول الفن والتصوير الفوتوغرافي، إضافة إلى عرض مجموعة فنية خاصة لعدد من المبدعين من شرطة دبي.

وقالت نائب الرئيس التنفيذي لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي، تريكسي لوه ميرماند: «نتطلع لاستقبال الزوّار من روّاد المعرض الدائمين والجدد، بعد تطبيق تدابير صارمة لضمان سلامة الجميع. ويشكل معرض فنون العالم دبي وجهة فنية متكاملة ومثالية لمحبي الفنون، خلال تجربتهم الأولى في جمع مجموعة فنية، من خلال اقتناء القطع الفنية التي تنال إعجابهم، إضافة إلى تزويدهم بالنصائح التي يحتاجونها في هذا المجال. كما يضمن تنوّع الأعمال الفنية في المعرض الفوز بإعجاب زوّار المعرض الدائمين، بفضل توافر أعمال فنية مثالية للاستخدام الشخصي، أو لاحتياجات الشركات والمؤسسات مثل الفنادق والمطاعم وغيرها».

فنانون مشاركون

يشارك في معرض فنون العالم دبي في نسخته لهذا العام مجموعة واسعة من الفنانين، سواء من المشاركين السابقين أو الجدد، ويأتي الفنانون المحليون في طليعة المشاركين في المعرض، من بينهم الفنانة الإماراتية موزة المنصوري، التي تشارك مجدداً بعد النجاح اللافت الذي حققته بعد مشاركتها الأولى في فعاليات معرض فنون العالم دبي 2020. وتستوحي المنصوري إبداعاتها من التفاصيل اليومية الاعتيادية، مثل الموسيقى والأفلام والطبيعة، لتقدم لوحات فنية صغيرة تمزج الألوان المتنوعة مع أسلوبها التجريدي المتقن. ويمكن للزوّار مشاهدة أعمالها الفنية مباشرة في الجناح المخصص لها، الذي يفتح أبوابه على مدار الأيام الأربعة للمعرض. وخلال مشاركتها في معرض فنون العالم دبي لهذا العام، تعرض أمل محمد، الفنانة الإماراتية والمتخصصة في علوم الرياضيات، مجموعة حصرية من أعمالها الفنية المستوحاة من البحر والكائنات الأسطورية والطاقة الأنثوية. واستلهمت أمل عملها الفني الأبرز «الدوامة» من القصص الشعبية الإماراتية، حيث تعرض من خلاله جمال الكائنات البحرية الملونة. وتشارك الفنانة سارة الحربلي للمرة الأولى في فعاليات المعرض، من خلال مجموعة من الأعمال الفنية الفريدة، حيث تعدّ أول فنانة تقدم مفهوم الطيف تعبيراً عن الفن الروحي لتلاوة القرآن الكريم. وتصور تشكيلة الحربلي من الأعمال الفنية الآيات القرآنية على شكل إشارات صوتية يتم عرضها على لوحات ورسومات جدارية، وغيرها من فنون النحت.

وتسجل الفنانة الروسية جوليا سمولينكوفا مشاركتها الرابعة في المعرض بعد نجاحها بتحقيق واحدة من أعلى المبيعات للأعمال الفنية خلال نسخته للعام الماضي. وتجسد مجموعتها الفنية بعنوان «مدن» رؤيتها لإيقاع وحركة وألوان الأضواء الفريدة للمدن، التي يتم عرضها على لوحات فنية تربط الحياة الواقعية بالجوانب المجردة. ويمزج الفنان الأوكراني أولزفولد الفن مع جلسات التأمل، من خلال أعماله الفنية التي قام بإنجازها أثناء ممارسة التأمل.

يقدم معرض فنون العالم دبي مجموعة متنوّعة من الفعاليات الجديدة، إلى جانب الأنشطة المتكررة ذات الشعبية الواسعة، ليتجاوز بحضوره مجرد معرض لتقديم الأعمال الفنية، ويشكل وجهة تتيح لجميع أفراد العائلة فرصة قضاء يوم حافل بالمتعة.

معايير السلامة

تراعي فعاليات معرض فنون العالم دبي التطبيق الصارم لجميع إجراءات الصحة والسلامة والنظافة. وحفاظاً على سلامة الزوّار بالانسجام مع القواعد والإرشادات الحكومية، تم اعتماد مجموعة من التدابير التي يجب الالتزام بها أثناء المعرض، مثل الحفاظ على مبادئ التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الإلزامي، وإجراء عمليات التعقيم الدورية، وتحديد نقاط الدخول والخروج بشكل واضح. وتعاون معرض فنون العالم دبي مع منصة www.fynd.art لتزويد الزوّار بتجربة غير تلامسية عن طريق هواتفهم الذكية. حيث ستتاح الفرصة أمام زوار المعرض لاستخدام هواتفهم الذكية ومسح الأعمال الفنية، للتعرف إلى مزيد من المعلومات عن اللوحات والفنانين والمعارض التي تعود لها.

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