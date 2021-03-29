«خضار شامل» وجلسات سحور وأفلام في «421»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلن معرض 421، وجهة الفنون والتصميم في أبوظبي، التي تُعنى بالممارسات والأعمال الفنية المبتكرة، وتسعى لإبراز المواهب المحلية والإقليمية وتنميتها عبر طيف واسع من المجالات، عن تفاصيل برنامجه لربيع 2021، ابتداءً من أبريل المقبل.

ويفتتح البرنامج بمعرض جديد عنوانه «خضار شامل»، كما يتضمن البرنامج باقة من ورش العمل والمحاضرات والمناقشات العامة، وتتاح الفعاليات عبر الموقع الرسمي للمركز على الإنترنت. كما يعود برنامج «جمعتنا» في نسخته الرقمية مع نهلة الطباع، تحت عنوان «الزمن، التزامن، والسماويّ»، ويقدم سلسلة من أربع جلسات سحور عبر الإنترنت، إذ تستكشف مجموعة من الممارسين الفنيين الروح المجتمعية لشهر رمضان بطريقة متعددة الأبعاد، متناولين إعادة بناء الوقت في الشهر الفضيل.

ويستكشف «خضار شامل» خلال الفترة من 10 أبريل إلى 13 يونيو المقبلين الطرق المستخدمة في فهم الحياة النباتية، والبحث عنها وتمثيلها وترسيخها في الخليج، وداخل التكوينات الحضرية الناشئة المماثلة في الجنوب العالمي.

كما يطلق معرض421 خلال موسم الربيع برنامجاً غنياً بالأنشطة المقامة عبر الإنترنت، التي تشمل ورش العمل والحوارات وحلقات النقاش بمشاركة الفنانين والحرفيين والمصممين والأكاديميين والمحترفين. ويشمل برنامج الربيع ورش تنمية مهارات، وورشاً للأطفال، ومناقشات للفنانين، وزيارات استوديو فنية، وخطابات وطروحات نقدية، وحلقات بودكاست.

ويضم البرنامج أيضاً عروض أفلام، من بينها الفيلم الروائي «200 متر»، إنتاج عام 2020، للمخرج الفلسطيني أمين نايفة.

• باقة من ورش العمل والحوارات يضمها البرنامج.

• عروض الأفلام تتضمن الفيلم الروائي «200 متر».

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