لطيفة بنت محمد تنعى فقيد دبي والإمارات: رحمك الله يا عمي الغالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية صباح اليوم.

وكتبت سموها على حسابها في "تويتر": «رحمك الله يا عمي الغالي.. يا طيب القلب.. يا فقيد دبي والإمارات»، مضيفة: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون».



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