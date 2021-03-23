كازاخستان تتحدث بلغة الموسيقى

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

من «الماتي» المعروفة بمدينة التفاح، يحمل هذا العازف آلة «الدومبرا» ليروي تاريخ موطنه كازاخستان أمام جمهور «أيام الشارقة التراثية»، حيث يقدّم على هذه الآلة الوترية التي تشبه في تكوينها آلة البزق قصة الفرح الكازاخستاني، ويقود برفقة زملائه من الراقصين العازفين جمهور الحدث إلى مئات السنين من ذاكرة بلاده، مستعرضاً جانباً من هويته الثقافية بالثوب المطرز يدوياً، والقبعة المصنوعة من فراء فئران الماء (الهامستر).

• آلة وترية تشبه في تكوينها البزق.

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