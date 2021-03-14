المبدع الإماراتي عادل خزام يفوز بجائزة إيطالية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

هنأ مجلس إدارة اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، الشاعر عادل خزام، عضو الاتحاد، لفوزه بجائزة «توليولا» الإيطالية الدولية للأدب عن فرع الشعر، بمجموعته الشعرية «الربيع العاري»، الصادرة عن منشورات المتوسط في إيطاليا.

وأكدت أمين السر العام في اتحاد الكتّاب، الشاعرة صالحة غابش، أن «فوز خزام بالجائزة دليل على الحضور القوي لشعراء الإمارات دولياً، وأن التيارات الشعرية في الإمارات بتنوّعها وتعدد تجاربها تخطو بشكل جيد على صعيد إثبات أهميتها وجديتها».

وأشادت بتجربة خزام ومشواره الشعري، الذي يعدّ امتداداً لتجارب مهمة ورائدة في دولة الإمارات. ونوّهت بأهمية تكاتف المؤسسات الثقافية في دولة الإمارات، لإبراز الأصوات الإبداعية في الدولة خارجياً، سواء عن طريق الترجمة، أو المشاركات الخارجية.

يشار إلى أن خزام من مواليد 1963، وصدر له خمس مجموعات شعرية وروايتان وثلاثة كتب في الحكمة والصوفية ودراسات في الفنون، وترجمت كتب له للغات عدة.

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