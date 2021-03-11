معرض افتراضي تفاعلي عن قصر فرساي في شنغهاي

المصدر: فرساي ■ أ.ف.ب

دفعت استحالة زيارة الصينيين قصر فرساي الفرنسي إلى إتاحة الفرصة لهم لزيارته افتراضياً، من خلال معرض رقمي في شنغهاي يبلغ عدد زواره نحو 2000 يومياً، كما أعلنت إدارة القصر، أول من أمس.

وافتتح المعرض، الذي يحمل عنوان «فيرتشوالي فيرساي» في نهاية فبراير الماضي، في مركز «سينتياندي ستايل» التجاري في شنغهاي ويستمر حتى مايو المقبل، وتستخدم فيه أدوات افتراضية جديدة توفر زيارة انغماسية وتفاعلية، منها تقنية الفيديو بزاوية 360 درجة.

وتمتد هذه «الرحلة الحسية والتفاعلية» على مساحة نحو 2500 متر مربع، وتتيح الغوص في الأماكن والمجموعات واللحظات الرئيسة في تاريخ قصر فرساي.

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