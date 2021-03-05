عضوية مجانية في «مكتبة الشارقة» خلال شهر القراءة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، مبادرتين احتفاءً بشهر القراءة، الذي يقام هذا العام تحت شعار «أسرتي تقرأ»، الأولى بعنوان «مكتبة الجميع»، والثانية بعنوان «من قارئ إلى قارئ».

وتتضمن المبادرة الأولى منح العضوية الأساسية في المكتبة مجاناً لمدة عام، وذلك للراغبين في التسجيل، خلال شهر مارس الجاري، على أن يعود التسجيل في شهر أبريل المقبل كالمعتاد وفقاً للرسوم المحددة.

وتأتي المبادرة الثانية «من قارئ إلى قارئ»، لتبادل الكتب بين موظفي المكتبة، بحيث يهدي كل موظف أحد زملائه كتاباً كان قد قرأه سابقاً .

وأكدت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، أن مكتبات الشارقة تحرص على إطلاق المبادرات والفعاليات خلال شهر القراءة، بهدف غرس حب القراءة لدى مختلف فئات المجتمع، لتصبح من عاداتهم اليومية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للقراءة التي تسهم في بناء مجتمع متسلح بالعلم والمعرفة، قادر على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

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