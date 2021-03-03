جائزة الشيخ زايد للكتاب: بدأ العد التنازلي لإعلان الفائزين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اجتمع أعضاء الهيئة العلمية لجائزة الشيخ زايد للكتاب، للاطّلاع على تقارير لجان التحكيم ودراسة توصياتها، لاعتماد القوائم القصيرة للدورة الـ15، الأكبر في تاريخ الجائزة من حيث عدد الترشيحات، إذ استقبلت الجائزة 2349 ترشيحاً لعام 2020/‏2021، بزيادة بلغت 23%، بالمقارنة مع عدد الترشيحات خلال الدورة الماضية.

واجتمعت الهيئة بحضور كل من رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، محمد خليفة المبارك، ووكيل الدائرة، سعود الحوسني، ورئيس مركز أبوظبي للغة العربية أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، الدكتور علي بن تميم، وأعضاء الهيئة العلمية.

وقال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سعود الحوسني: «لقد بدأ العد العكسي للإعلان عن الفائزين في جائزة الشيخ زايد للكتاب هذا العام، وفخورون بالعدد الكبير من الإبداعات الاستثنائية التي استقطبتها الدورة الـ15، لتسجل بذلك أعلى رقم في تاريخها على مدار ١٥ عاماً»، وأضاف: «هذا الإنجاز وهذه المشاركات يعكسان المكانة المتميزة التي تجسدها الجائزة، ونجاحها عاماً بعد عام في زيادة الوعي بالمبدعين من حول العالم، بما يُسهم في تطوير الأدب والعمل الثقافي والفكري العربي».

من جهته، قال الدكتور علي بن تميم: «يمرّ تقييم الترشيحات لجائزة الشيخ زايد للكتاب بأربع مراحل، ومع اعتماد القوائم القصيرة تكتمل المرحلة الثالثة من هذه العملية، التي تتسم بأعلى معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية»، وأضاف: «سنقوم خلال الأسابيع المقبلة بالكشف عن الأعمال التي نجحت في الوصول إلى القوائم القصيرة في فروع الآداب، والترجمة، والتنمية وبناء الدولة، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وأدب الطفل والناشئة، والفنون والدراسات النقدية، والمؤلف الشاب، والنشر والتقنيات الثقافية، وسترفع القوائم إلى مجلس أمناء الجائزة لاعتماد أسماء الفائزين».

- 2349 ترشيحاً تلقتها الجائزة خلال هذه الدورة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news