«زايد للدراسات» ينظم بطولة «الصقار الناشئ» في سويحان

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

نظم مركز زايد للدراسات والبحوث، التابع لنادي تراث الإمارات، أول من أمس، في مدينة سويحان، بطولة «الصقار الناشئ» للفئة العمرية 14 سنة فما دون، وذلك بالشراكة مع عدد من الجهات.

وشارك في البطولة 29 صقاراً من محبي هذه الرياضة التراثية، وتمكن 16 صقاراً من اقتناص الطريدة والحصول على الجوائز المقدمة من الجهات الداعمة للبطولة (مجموعة بن عزيز، وشركة تمرير، وفريق عونك يا وطن التطوعي، وشركة Spark Ideas Advertising).

وقال الباحث في التراث الشفهي بمركز زايد للدراسات والبحوث رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، مسلم العامري: «إن تنظيم البطولة يأتي في إطار جهود نادي تراث الإمارات للمحافظة على تراث الآباء والأجداد، وغرس مبادئ ومفاهيم الصقارة في نفوس الأبناء». وأضاف العامري: «نهدف من خلال هذه البطولة إلى تشجيع الفئات العمرية الصغيرة على ممارسة رياضة الصيد بالصقور، وتعريفهم بأبرز مهاراتها منذ سن مبكرة، ما يسهم في ترسيخ هذه الرياضة التراثية لدى الأبناء والأجيال المقبلة».

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