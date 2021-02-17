نورة النومان وأحمد مراد في ضيافة «اتحاد الكتّاب»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ينظم فرع اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في دبي جلسة حوارية، عن بُعد مساء اليوم، بعنوان «واقع أدب الخيال في عالمنا العربي»، يشارك فيها كل من الكاتبة الإماراتية نورة النومان، والروائي المصري أحمد مراد.

وصدر لنورة النومان، وهي رئيسة المكتب التنفيذي لسموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، كتابان مصوران للأطفال «القطة قطنة» و«القنفذ كيوي»، كما أصدرت رواية بثلاثة أجزاء هي «أجوان»، «ماندان»، «سيدونية». أما أحمد مراد فله روايات عدة، منها «فيرتيجو»، «تراب الماس»، «الفيل الأزرق»، «1919»، «أرض الإله»، «موسم صيد الغزلان»، و«لوكاندة بير الوطويط». وترجمت أعمال مراد إلى لغات عدة، منها الإنجليزية، الإيطالية، الفرنسية، والألمانية.

وتقام الجلسة، التي يديرها غيث الحوسني، في السابعة والنصف من مساء اليوم عبر منصّة «زووم».

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