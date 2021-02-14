«الحر والشاهين».. تراث الأجداد في «التلواح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات «المحليين» بمستويات قوية رسمتها فئة صقور «الحر» و«الشاهين»، التي تعدّ رمزاً للصقور العربية المرتبطة بالتراث الإماراتي، وتناقلها الأجداد عبر الأجيال المتعاقبة بكل فخر واعتزاز، وتجلت أشواط هذه الفصائل من الصقور بأبهى صورة في مسابقات بطولة فخر الأجيال للصيد بالصقور «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بمشاركة قياسية من نخبة الصقارين والطيور التي تتنافس على أضخم الجوائز المالية.

وشهدت منافسات اليوم الأول للمحليين المخصصة لفئة الصقر «الحر»، تفوق فريق الوصل في شوط خر فرخ رئيس الأول، بالطير «ذهب» قاطعاً المسافة بزمن 19:543 ثانية، يليه الطير «عنتر» للشيخ حمدان بن سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بزمن 20:103 ثانية، وثالثاً فريق الوصل بالطير «إتش 2» بزمن 20:490 ثانية.

وكسب سويدان بن دميثان شوط حر جرناس الرئيس الأول، بالطير «إس 2» بزمن 19:678 ثانية، يليه منصور علي الكتبي بالطير «13008» بزمن 19:736 ثانية، وثالثاً غياث الهلالي بالطير «عنتر» بزمن 20:053 ثانية.

وكسب حمد بن الشيخ مجرن الكندي شوط حر فرخ الرئيس الثاني، بالطير «إتش 52» بزمن 20:196 ثانية، يليه سعيد عبيد المهيري بالطير «إتش 51» بزمن 20:489 ثانية، وثالثاً عبدالله سالم عبيد بالطير «جلاد 2» بزمن 20:705 ثانية.

وأكمل حمد بن الشيخ مجرن الكندي تفوقه بالفوز بشوط حر جرناس الرئيس الثاني، بالطير «موفق» بزمن 19:02 ثانية، كما نال المركز الثاني بالطير «أدهم» بزمن 19:940 ثانية، وثالثاً سلطان فلاح القحطاني بالطير «ياس» بزمن 20:128 ثانية.

أما في منافسات اليوم الثاني لفئة صقر «الشاهين»، حصد فريق «إم أر إم» المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيس أول، بالطير «إيه 4» بزمن 19:130 ثانية، وجاء ثانياً خليفة أحمد المرر بالطير «إس 3» بزمن 19:263 ثانية، وثالثاً سيف مانع الشامسي بالطير «شباب» بزمن 19:372 ثانية.

كما كسب «إم أر إم» شوط شاهين جرناس رئيس أول، بالطير «14» بزمن 19:282 ثانية، يليه حمدان سيف الفلاسي بالطير «الوصل» بزمن 19:367 ثانية، وثالثاً «إم أر إم» بالطير «إتش 8» بزمن 19:574 ثانية. وحقق فريق الوصل المركز الأول في شوط شاهين فرخ رئيس ثاني بالطير «دجر» بزمن 18:915 ثانية، يليه سويدان بن دميثان بالطير «53» بزمن 19:025 ثانية، وثالثاً راشد بن سرود المنصوري بالطير «خلف» بزمن 19:091 ثانية. وحصد فريق دبي شوط شاهين جرناس رئيس ثاني، بالطير «خمسين» بزمن 18:004 ثانية، يليه فريق النخبة بالطير «عفريت» بزمن 18:600 ثانية، وثالثاً علي بن سرود المنصوري بالطير «اسود» بزمن 18:719 ثانية.

طموحات للمستقبل

اعتبر الصقار سهيل سعيد الكندي، أن فئة الحر تحمل طابعاً خاصاً للصقارين، وقال: «توارثنا هذه الفئة من أجداد أجدادنا، وشيوخنا حفظهم الله، يحبون هذه الفئة، على اعتبار أنها أفضل فئة، ونحن متمسكون بها وسنبقى كذلك».

من جهته، قال الصقار حمد بن قطامي العامري، قائد فريق الوصل: «مازال لدينا المزيد من الطموحات والتطلعات للمستقبل، وما يتحقق من نجاح إنما بفضل دعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي».

وقال بطي بن الشيخ مجرن الكندي، صقار فريق دبي: «سعداء بهذا التجمع والروح التنافسية الجميلة، الكل سعى إلى المشاركة بأفضل الطيور المتاحة لديه».

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